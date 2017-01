Ex director de CONAF, Eduardo Vial: “Yo fui enemigo de comprar equipos propios, así que opté por arrendar”

Aseguró que es muy complejo tener equipos propios por todo lo que significa.

El ex director de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) durante el Gobierno de Sebastián Piñera, Eduardo Vial, reconoció que durante su período en el cargo fue enemigo de comprar helicópteros por lo que optó por arrendar y de esta manera tener uno en cada base regional. Además, cuestionó el carácter de privado financiado por el Estado del organismo.

Al ser consultado Con cuántos helicópteros y aviones contaba la Conaf cuando estuvo en la dirección, manifestó a El Mercurio que “La Conaf, como institución, tenía un helicóptero propio, comprado en el primer gobierno de Bachelet. Y llegó cuando yo estaba en el cargo. En ese momento teníamos un helicóptero y tres aviones propios (Dromader). El resto se arrendaba. Arrendábamos helicópteros para tener uno en cada base regional”.

Además, añadió que existían convenios con empresas de helicópteros en el caso que se activaran alertas rojas. “A medida que el evento va subiendo en su magnitud, la Onemi va arrendando equipos extras”, detalló.

Con respecto a si sabe si esos equipos se encuentran funcionando sostuvo que “No sé. Yo fui enemigo de comprar equipos propios, así que opté por arrendar, porque la Conaf, como todas las instituciones del Estado, se somete al sistema de compras públicas, que es muy lento (…) Yo prefería arrendar, y los arriendos a la larga son más baratos, porque hay un buen convenio con España. Mientras en el verano trabajan acá, en nuestro invierno trabajan allá. Es lo más lógico, porque son aparatos tan caros, que no los puedes tener ocho meses parados. Entiendo que en este gobierno se compraron aviones. Yo no sé si esos aviones tienen piloto o no; si tienen o no repuestos”.

Finalmente, comentó que “Tener equipamiento propio para una institución del Estado es complejísimo. Hay que tener centrales de mantenimiento. Para qué decir el costo de los seguros”.