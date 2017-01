Paul Vásquez irrumpe en zona de incendios con alentador mensaje a los Bomberos de Chile

¡Vivan los Héroes de Chile!

El humorista y también reconocida voluntario de la Quinta Compañía de Bomberos de San Bernardo, Paul Vásquez – conocido popularmente como el “Flaco” de los ahora ex “Dinamita Show” – se encuentra en la localidad de Lolol junto a sus compañeros combatiendo el fuego.

Y desde ese lugar es que se publicó un video que ya se ha vuelto viral en las redes sociales, donde el comediante alienta a sus colegas para seguir dando lo mejor de si en esta dura catástrofe nacional. “No se preocupen por los comentarios mal intencionados de gente que te aseguro nunca se va a poner nuestras botas, porque no tienen el cuero el cuero de estar aquí. Ustedes están aquí porque tienen el cuero, tienen el coraje, tienen la vocación, tienen la fuerza de estar aquí. No se dejen embaucar ni que se bajoneen por hueás. Qué vengan a hacer lo que nosotros hacemos, no lo hacen”, parte diciendo Vásquez.

Agregando, “Que no los toquen, porque siempre van a haber palomas que quieren cagar la estatua, así que firme Bomberos, así que firme Bomberos y estoy muy orgulloso de estar en la fila con ustedes”.

Ya al final del material audiovisual, que tiene una duración de dos minutos aproximadamente, el ex compañero de Mauricio Medina les pide a los Bomberos que se olviden que él es un reconocido comediante nacional, “Aquí en as filas yo no soy el Flaco, bueno este año soy tesorero de la Quinta (risas), aquí me pueden decirme Vásquez o Paul, aquí no soy. Yo sé que es más fácil para ustedes identificarme como el Flaco, pero además, yo acá cuando me sigue la prensa, cuando vengo a un servicio, yo nunca vengo para figurar, vengo a contribuir con mis manos y mi conocimiento que ha dado la NB ¡Eso he dicho!”.