Gustavo Canales no seguiría en Botafogo tras drástica decisión de su entrenador

El ex ariete de Universidad de Chile no fue considerado por su DT en Brasil, lo que terminó por colmar la paciencia del delantero nacional.

No tuvo chance. Gustavo Canales se fue por la puerta trasera de Universidad de Chile. El ex ariete azul no se fue en buenos términos con Azul Azul, pero en especial con los hinchas laicos, quienes no le perdonan su salida.

Ya con nuevos aires, Canales en Brasil tomó un camino que sabía le costaría. Debía consolidarse en Botafogo y presentarse como una real alternativa para su DT. Sin embargo, las constantes lesiones lo han tenido lejos de la canchas.

En agosto jugó su último partido ante Sao Paulo. Muy poco para un delantero que llegó con chapa de crack a la Serie A de Brasil. Tras aquello, la decisión del entrenador de no inscribirlo en el plantel que disputará el torneo carioca, hicieron que Canales busque otros horizontes, según reveló La Tercera.

Con ello, la alternativa más real es volver a Unión Española, pese a que Martín Palermo ha expresado en innumerables ocasiones que no necesita jugadores para ese puesto. Por su parte Colo Colo celebra que no tendrán que enfrentarlo en la llave de primera fase de Copa Libertadores.

Los próximos días serán claves para definir el futuro del goleador.