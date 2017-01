Iván Zamorano y opción de dirigir: Me gustaría entrenar a América de México

El retirado jugador terminó en 2015 su curso para ser entrenador.

Iván Zamorano actualmente está en México trabajando para Univisión Deportes analizando los duelos del Torneo Mexicano. Sin embargo, durante una transmisión en directo indicó que en algún momento de su vida le gustaría tener la oportunidad de dirigir algún equipo de fútbol.

“Si el día de mañana vuelvo a pisar una cancha de fútbol para demostrar lo que aprendí, lo haré. No me cierro a nada, sé que la vida me ha llenado de desafíos. En algún momento, me gustaría. Si vuelvo a México me gustaría dirigir al América”, indicó el retirado jugador.

Zamorano finalizó su curso de entrenador en 2015 y tiene licencia para poder tener el mando de una plantilla de jugadores.