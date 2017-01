Lucas Ontivero: “Estoy muy contento de llegar al equipo más grande de Chile”.

El nuevo volante de los azules fue presentado en sociedad y aclaró varios puntos respecto a su llegada.

Estampó la firma. Lucas Ontivero, volante argentino de 22 años es el nuevo refuerzo de Universidad de Chile. El fichaje del ex Galatasaray de Turquía venía siendo un rumor hace varios días, pero este miércoles se oficializó.

En su presentación en el Centro Deportivo Azul (CDA), el argentino comentó que: “me siento muy contento y feliz de poder llegar acá. Me atendieron de la mejor manera. Las copas internacionales son lindas jugarlas y esperamos hacerlo bien”, fueron sus primeras palabras.

Respecto a las expectativas que genera su nombre, Ontivero aseveró que: “No me gusta compararme con nadie, pese a que mi ídolo es Carlitos Tevez. Siempre trabajo para mi. No recuerdo mucho de las experiencias en el Madrid (a los 10 años) y Tottenham (a los 12), pero si en el Galatasary y el Montreal lo pase muy bien y tomé grandes experiencias”.

“Hace unos años atrás tuve muchas lesiones y por eso no me pude consolidar. Me ofrecieron venir acá porque me gustaba el fútbol que tiene la U y que tiene Chile y es una bonita experiencia para mi carrera”, agregó respecto a la irregularidad que ha tenido en sus escuadras durante su carrera.

Al finaliza cerró tajante: “Estoy muy contento de llegar al equipo más grande de Chile”.