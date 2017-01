Paulo Magalhaes: “Fernando Vergara tiene una idea de juego parecida a la de Jorge Sampaoli”

El nuevo jugador de los “pumas” recordó su paso por Universidad de Chile cuando fue dirigido por el “casildense” y aseveró que el trabajo del ex Colo Colo es muy parecido.

Sin rodeos. Deportes Antofagasta se prepara para su inicio de torneo ante Everton de Viña del Mar y los trabajos en el Norte Grande del país sigue sin detenerse buscando consolidarse en el Clausura 2017.

Para ello, los “pumas” repatriaron a un ex Universidad de Chile para la presente temporada: Paulo Magalhaes. El campeón de la Copa Sudamericana 2011 con los azules comentó lo que ha sido su adaptación en la Segunda Región: “Me siento súper bien. La recepción fue excelente y creo que llegué a un grupo muy competitivo, que tiene mucha hambre de conseguir algo y eso me motiva cada día más a entregarme por completo y lograr los objetivos que todos queremos”.

Tal como comentó a La Estrella de Antofagasta, el lateral derecho comparó a Fernando Vergara con su ex DT en la Universidad de Chile: “Primera vez que trabajo con él. Hace tiempo que me había pedido en Unión Española, pero no se logró concretar porque fui a Brasil. Creo que mi decisión de venir a Antofagasta no fue errada. El trabajo que está haciendo aquí es magnífico y tiene una idea de juego muy parecida a lo que hacía Sampaoli”, cerró.