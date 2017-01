Expresaron sus condolencias a la familia.

Pasada el mediodía de este miércoles falleció el voluntario de la 1° Cía de Talagante de Bomberos, Hernán Avilés González, luego que rescatara a una familia en el incendio forestal de Empedrado, región del Maule. El mártir quedó atrapado por las llamas por lo que no pudo salir del lugar.

Desde Bomberos manifestaron que se realizarán los honores y las ceremonias que corresponden, pero seguirán trabajando en la emergencia. Cabe mencionar, que se trata de la cuarta persona que pierde la vida producto de los incendios forestales ya que hace algunas semanas fueron tres brigadistas de CONAF.

Los usuarios de redes sociales lamentaron el hecho calificándole como un héroe, y afirmando que el Estado debería hacer “cargo” de su familia e hijos porque falleció en el cumplimiento de su deber.

Por otra parte, expresaron sus condolencias a la familia y esperan que la muerte de este voluntario no se olvide prontamente.

Como hna de un bombero he estado cn el 💜 apretado todos estos días. Hoy me entero de la muerte d un voluntario y no saben cuanto me duele

— Macarena Sequeida Z (@makitas_zap) 25 de enero de 2017