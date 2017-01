Daniela Aránguiz se une a veraniega moda que causa sensación en el mundo ¡FOTO!

¡Lo amamos!

Una vez más Daniela Aránguiz no deja de sorprender. Y es que la ex chica Mekano si bien no vive en nuestro país, siempre está al tanto de las últimas tendencias que se llevan y que prometen causar sensación.

Y esta vez no fue la excepción, ya que la esposa del futbolista Jorge Valdivia se lució mostrando una prometedora prenda que no ha dejado indiferente a nadie en el mundo, pero que en nuestro país aún no llega con fuerza.

Hablamos de los amados bikinis de metal, pero ojo, que no son para lucirlos en la playa o en una piscina, sino más bien se utilizan con una camisa o chaqueta abierta, perfectos para salir en la noche a bailar.

¿Lo usarías?

