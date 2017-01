Estos son los Centros de Acopio para ayudar a los afectados por los incendios forestales

Los cuarteles de Bomberos también sirven como lugar para recibir la ayuda.

La solidaridad de los chilenos puede ser enfocada en los diversos Centros de Acopio que se han establecido en las diferentes regiones afectadas por los incendios forestales que han consumido más de 240 mil hectáreas de flora y fauna al sur de Chile.

Es por eso que se publicó el listado de todos los lugares donde las personas podrán ir a colaborar donando alimentos no perecibles, ropas en buen estado y agua embotellada, que se entregarán a las víctimas del fuego y a los voluntarios que están luchando para erradicarlo.

Además de los siguientes Centros de Acopio, es preciso informar que cualquier cuartel de Bomberos en Chile funciona también como lugar para entregar las donaciones.

Región de Coquimbo

– Julio Díaz Guerrero #935, Vista Hermosa

– Avenida Argentina #3227

– Circunvalación Monjitas #2871

– Colo colo s/n, Esquina Manuel Montt

– Balmaceda s/n esquina Francisco de Aguirre

– Juan de Dios Pení #1086 esquina Cisternas

– Colo Colo #995, esquina Esmeralda

Región de Valparaíso

Viña del Mar

– Cuarta Compañía de Bomberos de Viña del Mar, ubicada en 12 Norte esquina Quillota, recibe agua, bebidas isotónicas, barras de cereal, alimentos no perecibles, pañales para niños y adultos, alimento para mascotas.

– Octava Compañía de Bomberos de Reñaca, ubicado en Balmaceda con Torreblanca, recibe agua, bebidas isotónicas, galletas, barras de cereal, sobres de jugos.

Villa Alemana

-La Corporación Primera Compañía de Villa Alemana pone a disposición la Cuenta N° 251-7-070418-8 del Banco Estado para recibir transferencias y depósitos. Con el dinero recaudado se comprará los suministros para ir en ayuda de los Bomberos que combaten los incendios en la zona centro-sur del país. Los respectivos comprobantes serán publicados para transparentar todo el dinero recaudado.

Datos de transferencia

Razón Social: Corporación Primera Compañía de Villa Alemana.

RUT: 65.111.552-3

Banco: Estado

Cuenta: Vista.

Numero: 251-7-070418-8

Mail: corporacion.primera.v.alemana@gmail.com

La Calera

La municipalidad de La Calera instaló un centro de acopio en avenida Lizasoaín 405, en la comuna de La Calera, en la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO).

En este lugar se solicita a todos los que quieran ayudar a los voluntarios que están combatiendo el fuego en la zona sur del país a cooperar con: agua mineral sin gas embotellada, bebidas isotónicas embotelladas o jugo, barras energéticas, toallitas húmedas, elementos de aseo personal (toallas, jabón, shampoo, papel higiénico, etc) y alcohol gel.

Región Metropolitana

Santiago

– Centro Comunitario Carol Urzúa ubicado en Av. Santa Rosa 1727

– Gimnasio J. Manuel López (Santa Elena 1675, sector Ñuble)

– FECH, Periodista José Carrasco Tapia #75

– Barrio Meiggs. Av. Alameda, metro Estación Central. Lunes a viernes hasta las 20:00 horas.

Las Condes

– Mall Sport hasta las 17:00 hrs de este domingo, donde estarán recibiendo agua.

Vitacura

– Municipalidad de Vitacura, Bicentenario 3800

– 18a. Compañía De Bomberos en Gerónimo De Alderete #1218

– Colegio La Maisonette Av. Luis Pasteur 6076. Lunes a viernes entre 09:00 y 17:00 horas.

– Vitavecino. Av. San Félix 1318. Lunes a viernes entre 09:00 y 17:00 horas.

Providencia

– Centro Alicia Cañas: Av. Italia #1182

– Centro Juventud Providencia: Avenida Manuel Montt #101

– Desarrollo Social: Avenida Eleodoro Yáñez #1947

– 13 Compañía de Bomberos. Av. Eliodoro Yañez 975.

– Calle Antonio Varas #454

Ñuñoa

– Sede Orca Chile (Alcalde Jorge Monckeberg 595, Ñuñoa)

La Florida

– Rescate Social (Salida de Vicuña Mackenna a la altura de Mall Florida Center)

Conchalí

– Avenida Cardenal Caro #1593 Población Juanita Aguirre

Quilicura

– Sede Quilicura del cuartel de Defensa Civil de Chile. O’Higgins N°281-A, a un costado del Banco Estado

Cerro Navia

– Casino de la Municipalidad de Cerro Navia, Del Consistorial #6645

Región de O’Higgins

– Municipalidad Pumanque, Antonio Baraona #120

– Colegio Cryptocarya Alba en Peumo.

– 2º Compañía de Bomberos de Lo Miranda.

– Municipalidad Chimbarongo, Javiera Carrera 511

– Municipalidad de Peralillo, Bernardo O’Higgins 237

Rancagua

– Calle Cáceres #124 de 09:00 a 21:00 horas.

Machalí

– Cuartel primera compañía de Bomberos de Machalí (Calle Miranda 449)

San Fernando

– Chacabuco #242

– Municipalidad San Fernando, Carampangue 865

Región del Maule

Talca

– Cámara de comercio. 2 sur 3 y 4 norte 1061.

Región del Bío Bío

Coronel

– Los Guayacanes #1308, Lagunillas – Coronel

Concepción

– Colegio España funcionando como albergue

– Facultad de Enfermería UdeC: mascarillas, guantes, lágrimas artificiales, gasas, vendas, tela, sueros, bloqueadores, analgesicos, agua para ir en ayuda de bomberos en Florida, se reciben hasta las 12 horas.

– Universidad del Desarrollo: recibiendo agua, bebidas/jugos isotónicos, barras proteicas, protector solar, antiparras negras, mascarillas, guantes, gotas para ojos, alimentos no perecibles desde las 8am hasta 6pm

– Municipalidad de Concepción: Campaña de recolección de agua y alimento para mascotas. En Centro de Control Canino y Felino en Ejército 1010 desde las 9.00.

– Catedral de Concepción

– Plaza de Tribunales

– Universidad San Sebastián: en coordinación con Colmevet (medicos veterinarios) alimentación: fardos – alimento para gallinas – concentrado para ganado – otros / atención médica: antibióticos y antiinflamatorios de uso veterinario (flunixin, meglumine, fenilbutazona) – parches – cremas cicatrizantes y para quemaduras – malla para cercos Desde las 10.00 hasta las 17.00 hrs, sala E-301

– Liceo Jorge Sánchez (Barrio Norte)

– CRP Ongolmo #115 entre Chacabuco y Cochrane

– 8va Compañía de Bomberos (Los Carrera #1837, entre Lientur y Pelantaro), se está recibiendo ayuda de: Mascarillas, Guantes, Antiparras, Bloqueador, Agua, Barras de cereal, Galletas.

– Vega Monumental: en portería/sector estacionamiento se reciben tallarines, arroz, salsa de tomate, vienesas, aceite, alimentos en general, platos desechables, agua, isotónicas, barras de cereal, chocolate, gotas para ojos / Desde las 10am hasta las 19pm

– Casa de la Música (Plaza España #542) desde el 26 al 31 de enero se recibe agua, bebidas energéticas, barras de cereales

– Club Shaka: se reemplazará el valor de la entrada al lugar por alguna de las siguientes opciones: Agua Embotellada, Bebidas Isotónicas, Suero, Mascarillas, Barras de Cereal, Articulos de Aseo, Frutas, Insumos para tratar quemaduras.

-Mall del Centro Concepción: en conjunto con la fundación Desafío Levantemos Chile, el centro comercial llama a los penquistas a colaborar llevando alimentos no perecibles, o aportar compradno uno de los kits prearmados que ofrece la organización, que son: un kit ganado por $50.000 (forraje, bebedero para animales, planzas y mallas para cercar), un kit incendio por $200.000 (tanque de agua de 1.000 lts), kit bombero por $10.000 (bloqueador solar, agua isotónica, agua y barras energéticas) o un kit higiene por $10.000 (alcohol gel, papel higiénico, jabón, toalla, cepillo y pasta de dientes).

Talcahuano

– Biblioteca Viva (Mall del Trébol): hasta el lunes 30 de enero se recibe agua, protector solar, barras de cereal, galletas y jugos de todo tipo. Teléfono: (41)2909277

Florida

– Escuela Básica Florida funcionando como albergue

Penco

– Escuela Los Conquistadores funcionando como albergue

Chiguayante

– Municipalidad de Chiguayante: líquidos, agua embotellada, barras de cereal, alimentos no perecibles / Orozimbo Barbosa #104

– Gimnasio Municipal: líquidos, agua embotellada, barras de cereal, alimentos no perecibles / Pedro Aguirre Cerda #52

– Tercera Compañia de Bomberos: líquidos, agua embotellada, barras de cereal, alimentos no perecibles / Manquimavida #333

Tomé

– Esquina redonda (Vicente Palacios con Enrique Molina)

San Pedro de la Paz

– Cuartel General de Bomberos (Los Mañios #1565) se recibe agua embotellada, bebidas isotónicas y barras de cereal

Chillán

– En las afueras Tottus se recibirá alimentos para bomberos desde las 4pm hasta las 8pm

Av. 18 de septiembre, esquina el Roble.

– Instituto Santa María: desde las 3pm a las 4pm en el frontis estaremos esperando su colaboración para Bulnes: alimentos no perecibles, mascarillas N95 y agua isotónica

Los Ángeles

– Manuel Rodríguez #653

– Av. Padre Hurtado #590

Región de La Araucanía

Temuco

– Feria Pinto, a partir de mañana viernes.

Región de Los Ríos

Valdivia

– Se recibe ayuda en todas las compañías de bomberos de la ciudad

Región de Los Lagos

Castro

Red de atención primaria de salud

Cesfam Dr. René Tapia, av. Galvarino Riveros 931

Cesfam Quillahue, Población Salvador Allende

Cecosf de Llau – Llao, Arturo Prat 218 (Villa LLau – LLao)

Cecosf Kintünien, Inés de Bazán esquina López de García y Nueva Galicia

Cecosf Rilán, Rilán

Postas

Dalcahue

Cuartel de Bomberos, Avenida Mocopulli 25

Quellón

Cuartel general Bomberos, Ramón Freire 217

AYUDA PARA ANIMALES

Santiago

– Vet MundoAnimal: Av. Laguna Sur 7001, Pudahuel (Metro laguna sur) Fonos: 22 7479196 – 22 7475490 – WhastApp +569 92579917

– Codeff, Alonso de Ovalle 612, oficina 1 Santiago centro. Horario: De 10:30 a 17:00 horas

Santa Cruz

– Veterinaria Carranza, Dra. Mariana Faúndez Reinoso. Celular: 998760793

Pichilemu

– Dra. Marta Vergara Scotti, Comercio con Suarez. Celular: 99753133

Rancagua – Machalí

Dra. Trinidad Hanel, Av. San Juan 2044 Casa 1 Machalí Celular: 88291137

San Pedro de La Paz

– Veterinaria ubicada en Las Violetas #1345 : Un equipo de veterinarios estará recibiendo a todos los animales de compañía que hayan sufrido algún tipo de trauma o herida producto del incendio desde el jueves 26 de enero a partir de las 10am. Celular: 999710492 – 973314879

Concepción

– Cedivet ubicado en Freire #1814 está atendiendo animales heridos por los incendios de Penco y Florida

DEPÓSITOS

– Desafío Levantemos Chile : campaña “El fuego tiene que parar”, a través de ella se puede colaborar comprando distintos kits, entre los que se incluyen:

-KIT 1: BOMBERO $10.000 (bloqueador solar, agua isotónica, agua, barras energéticas)

-KIT 2: HIGIENE $10.000 (alcohol gel, papel higiénico, jabón, toalla, cepillo y pasta de dientes)

-KIT 3: GANADO $40.000 (forraje y bebederos para ganado menor, mallas para predio)

-KIT 4: INCENDIO $200.000 (tanques de agua de 1.000 litros)

Para hacer válido este aporte, hay que depositar en la Cuenta Corriente 98027-07 del Banco de Chile, RUT 65.943.320-6, a nombre de Fundación Levantemos Chile (tranferencias@desafiochile.cl).

Diócesis de Rancagua. Se pueden hacer depósitos a la cuenta Caritas del Banco del Estado 381.0.015907-1 (Los datos: Rut de Caritas es 65.073.960-4, caritasrgua@hotmail.com)

– Caritas Chile en conjunto con la Vicaría Pastoral Social Caritas del Arzobispado de Santiago, realizan un llamado a colaborar a través de depósitos en la Cuenta Corriente 117-01 del Banco de Chile, RUT: 70.020.800 (comunicaciones@caritaschile.org). También se puede aportar en la Cuenta Corriente 68242932 del Banco Santander a nombre de Vicaría Pastoral Social, RUT: 72.160.000-9 (cflores@iglesia.cl).