Karla Rubilar se fue en picada contra polémica vinculación entre abortos e incendios realizada por mandamás del PRI

La diputada, que comparó a Alejandra Bravo con el Pastor Soto, hizo un llamado a “no ocupar la tragedia para intentar imponer creencias”.

Las declaraciones de la vocera de Chile Vamos, en las que vinculó el desastre de los incendios forestales con la aprobación del proyecto de despenalización del aborto, no pasaron inadvertidas. De hecho, el twitteo de Alejandra Bravo no sólo tuvo un amplio rechazo en las redes sociales, también fue criticado duramente por la ex Renovación Nacional, Karla Rubilar.

A través de un video difundido por Canal 13, la diputada independiente rechazó de plano los comentarios emitidos por la presidenta del PRI, calificándolas como “inaceptables”. Llamó a Bravo a “no ocupar la tragedia para imponer creencias”, y la comparó con el Pastor Soto.