La criticada foto de Sabrina Sosa junto a su bebé ¡Mira lo que hizo!

¡No ha dejado indiferente a nadie!

Preocupación entre sus seguidoras ha causado Sabrina Sosa por publicar una imagen junto a su bebé. Y es que la trasandina nunca pensó que una tierna postal utilizando un “criticado” producto para niños fuera a causar el caos.

Si bien ella comentó que no ocupaba siempre la mochila para transportar a su hijo Gaspar, de igual forma fue atacada por otras madres. “Absténganse madres porteadoras en los mensajes de la mochila ocupó fular y también está mochila!”, señaló.

Las respuestas no tardaron en llegar, recibiendo comentarios como: “Pero Sabri eso no es una mochila. Es obvio que cuesta amarrar el fular y las mamás necesitamos cosas prácticas. Pero para eso hay mochilas ergo”, “No es en mala onda. Para nada. Pero realmente esas mochilas no favorecen ni al bebé ni a ti. Hay que informarse”, “que pena que teniendo un fular, decidas por elegir este tipo de colgona, es un poco contradictorio. Ojalá puedas conocer un poco más del tema y asesorarte bien”.

Sin embargo, Sabrina Sosa no tardó en responder, indicando que “es que no sé ponerme tan rápido el fular solo por eso muchachas, por eso ocupo esta para el avión ya que voy muy cargada de cosas se que lo quieren a Gaspi y por eso me dicen”, finalizó.

