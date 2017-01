Las razones de Katty Kowaleczko para atreverse con radical corte de pelo… ¡Así luce!

¡OSADA!

No lo pensó y se rapó. Así de drástica fue la decisión de la actriz nacional Katty Kowaleczko con su cabello, quien aburrida de los calurosos días y con ganas de renovar su imagen, se sacó todo el peso de su pelo.

Pero su radical determinación tiene más razones que el calor. Así se encargó de revelarlo a Lun, indicando que las canas también incluyeron en su corte. “Desde que cumplí 30 años que me vengo tiñendo el pelo y no por una cosa de antojo personal, sino que por los personajes. Y como ahora no estoy haciendo televisión, me liberé y me dije me quiero dejar mis canas”, indicó.

Añade que “me siento fresca. El chorro de la ducha en la cabeza pelada es distinto y el shampoo me va a durar hasta diciembre”.

De hecho, sostuvo que “no me gusta usar gorrito con mi pelada, me gusta andar con la pelada al aire. Soy chora”.

Para finalizar, la actriz precisó que “para mí, esto es liberarse y decir: es lo que hay. Me siento liviana, bonita y lo he disfrutado mucho. Curiosamente, a los hombres les llama mucho la atención mi look y les molesta menos que a las mujeres”.

