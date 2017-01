Empresario criticó duramente actuar del Gobierno por incendios forestales

Aseguró que con Piñera este no habría sucedido.

En un programa especial, por la emergencia que se vive en el país por los incendios forestales, de La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el empresario y presidente de empresas SUTIL, Juan Sutil, criticó duramente el actuar del Gobierno frente a los incendios forestales.

Desde su experiencia manifestó que es imposible que se tengan focos de incendios en una línea recta.

“Yo creo que nosotros tenemos que actuar con mucha energía, porque si no este país paso a paso se va deteriorando y se puede ir transformando en un país más extremo, cuando uno está gobernado por la izquierda más dura como es este caso. Muchos de ellos también fueron ex terroristas- como fue la Presidente, el señor Osvaldo Andrade y muchos otros- ven con mucho más laxitud lo que está ocurriendo”, indicó.

Además, sostuvo que esta situación es “casi una cosa emblemática, pienso yo. Yo me preguntó qué pensará el presidente del Partido Comunista, que hoy es diputado (….) que era terrorista y que hoy es diputado. Yo digo ese tipo de situaciones es lo que no está permitiendo que actúen de forma correcta”.

A su vez sostuvo que esto no habría pasado con el ex Presidente Piñera ya que era alguien que se constituía junto a su equipo de forma inmediata, y no habría esperado más de 10 para actuar.