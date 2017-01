La reacción fue inmediata.

Tras el anuncio del SERNAC, CMPC y asociaciones de consumidores de que se alcanzó un acuerdo compensatorio tras conversaciones por más de un año debido a la colusión del papel tissue, una especial campaña se tomó las redes sociales.

Se trata de #YoDonoMiBono, esto debido a que como medida de compensación se le pagará a todos los mayores de 18 años un monto de 7 mil pesos, debido a que el monto total que cancelará CMPC asciende a los US$150 millones.

Al conocerse la noticia los usuarios de Twitter reaccionaron y propusieron que ese monto sea entregado a los afectados por los incendios forestales que afectan la zona centro-sur de Chile.

Muchos destacaron que se trata una excelente iniciativa y que incluso sus bonos podrían ir a la campaña #JuntosporChile que desarrollan Mega, TVN y la ARCHI. Hay que indicar que la entrega del bono no será inmediata debido a que el acuerdo debe ser visado por la justicia.

Sí #YoDonoMiBono

Pero no es un bono, es una compensación, no lo olvidé. Esa plata es suya, no es regalo.

— Iɢɴᴀᴄɪᴏ E. Oᴄᴀʀᴇs (@oyecuatico) 27 de enero de 2017