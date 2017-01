Fernando Meza en Colo Colo: “No dudé ni un segundo y estoy acá, contento”

El nuevo defensor central de Pablo Guede llegó al país la mañana de este viernes y ya habló con los medios de prensa como nuevo jugador albo.

Ya se siente “popular”. Fernando Meza arribo este viernes a Chile para estampar su firma en Colo Colo. El ex defensor central de Palestino y Necaxa de México conversó a la pasada con los medios de comunicación.

En la salida del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Meza aseveró que: “hablé con Pablo (Guede), él fue quien me llamó para venir y no dudé ni un segundo y estoy acá, contento”, comentó el ex Palestino.

De todas formas, Guede le habría adelantado que “por un tema de cupos, quería venir a jugar Copa Libertadores y no lo dudé”, lo que cambiará tras confirmarse que Ramón Fernández obtuvo la nacionalidad chilena, por lo que será inscrito para el Clausura 2017.

Así, Fernando Meza se suma a Mark González y Pedro Morales como los nuevos nombres para el “Colo Colo 2017” que tiene la misión de quedarse con el Clausura del presente año, así como avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.