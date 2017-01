Fernando Meza: “Qué más puedo decir, Colo Colo es el equipo más grande de Chile”

El nuevo defensor central de los albos adelantó como será su participación en la escuadra de Pablo Guede.

Colo Colo presentó oficialmente a su tercer y último refuerzo: Fernando Meza llegó al Estadio Monumental y estampó su firma por los próximos tres años.

Luego, en su primera conferencia de prensa con la camiseta de Colo Colo, Meza comentó que: “cuando me dijeron si quería venir a jugar Copa Libertadores no lo pensé un minuto y vine. Qué más puedo decir de Colo-Colo. Es el equipo más grande de Chile”, aseveró.

“Si juego campeonato y Libertadores aún no lo sé. No depende de mí. Vengo por tres años. Vengo a competir, a ganarme un puesto. Ya es decisión de Pablo (Guede) quien juega y quien no”, agregó.

Respecto a como se dispondrá dentro de la cancha por petición de Guede, el ex Palestino aseveró que: “la verdad es que me acomodo en cualquier puesto de la defensa porque he jugado en todos. Mis expectativas son venir a Colo-Colo y ganar todos los campeonatos que dispute”.

Al finalizar el defensor central alabó su reencuentro con el DT argentino: “Me hizo ver el fútbol diferente. Estoy convencido que lo que él propone es la mejor forma de ganar partidos. Pienso q por la forma de jugar que tiene él (Guede) y por la calidad de los jugadores, no van a ser sólo 2 partidos en la Libertadores”, cerró.