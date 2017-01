Amaro Gómez-Pablos se pronuncia sobre actuar de Gonzalo Ramírez con víctimas de incendio

Alabó a su colega.

Nadie quedó indiferente al alabado gesto que el periodista de TVN, Gonzalo Ramírez, tuvo en pleno despacho con las víctimas del devastador incendio que hizo desaparecer el pueblo de Santa Olga, en Constitución. Quien a través de gestos, le solicitó a su camarógrafo que no mostrara a la gente llorando, que había que respetar el dolor de quienes perdieron todo.

Y fue su mismo ex compañero de labores, Amaro Gómez-Pablos, quien se manifestó ante esta situación a través de su cuenta Twitter señalando, “#gonzaloramirez no ejerce el periodismo por ambición, si no por vocación. Es comprometido y abnegado. No es divo. Es periodista. Y empatiza”.

Palabras que fueron muy bien recibidas en la web, donde todavía se comenta a gran escala la actitud que tuvo el periodista de TVN con las personas que desde el miércoles en la noche se quedaron sin hogar.

#gonzaloramirez no ejerce el periodismo por ambición, si no por vocación. Es comprometido y abnegado. No es divo. Es periodista. Y empatiza. https://t.co/xUsAG5GYMW — Amaro Gómez-Pablos (@tv_Amaro) 27 de enero de 2017