Ex comandante de la Armada y su dura crítica al gobierno de Bachelet: “Aquí ha habido ineptitud”

Asegura que se han tomado malas decisiones.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el ex comandante de la Armada, Jorge Arancibia, habló en profundidad sobre la forma en que se ha combatido el devastador incendio que afecta por estos días a la zona centro-sur del país.

“Esta situación que estamos viviendo es de una magnitud, es de una brutalidad y una dispersión que me parece extraordinariamente difícil de enfrentar, dicho eso, los esfuerzos que hemos hecho para, estoy consciente que no han sido oportunos, que han tenido debilidades. Reconozco el tremendo apoyo del sector particular del país, de las empresas, de los empresarios, de la gente en general”, destaca en primera instancia el ex uniformado.

Pero hace una dura crítica a lo que él señala como “la debilidad del Estado”, y que va con la mano de la decisión de la Presidenta Michelle Bachelet de designar un ministro por región afectada por los incendios, “cuando tú tienes una situación como esta, nosotros debiéramos esperar que la maquinaria del Estado, la estructura, la infraestructura del Estado, funcionara lo más eficiente posible para enfrentar un drama como el que estamos viviendo. Aquí ha habido ineptitud pero voy a ir un punto especial, como organizador de grandes cosas digamos. Cuando tú tienes un desastre de esta magnitud, tú no nombras un ministro por región, porque tú en cada región tienes intendentes, gobernadores, alcaldes, tienes la estructura del Estado”.

Por lo mismo asegura que la medida a seguir debiera haber sido una muy distinta, “si es que quieres descentralizar o acercarse al drama, nombras un ministro para el área, para que coordine a los distintos intendentes y los apoye”, detallando que, “el hecho de que nosotros estemos poniendo una autoridad más, o sea antes, un ministro, habla de la preocupación del Gobierno, pero no lo hace bien. Tú tienes que mandar una autoridad coordinadora cuando tienes varias regiones que están sufriendo este drama. Es un ejemplo, pero se habla de improvisación y de no saber cómo hacer las cosas, cómo enfrentarlas”.

Finalmente Jorge Arancibia fue enfático en señalar que “no existe la voluntad política de enfrentar a estos grupos concertados que provocan tanto daño”, asegurando que él está en pleno conocimiento de que las autoridades saben, “quienes son y dónde están los que provocan los incendios”.