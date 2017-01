Incendios forestales: Notera del matinal de Canal 13 no aguanta la emoción y llora en pleno despacho

Resulta difícil guardar la compostura.

Varios días lleva la periodista del “Bienvenidos” de Canal 13, Marilyn Pérez, reporteando en terreno el sin número de incendios que afecta a la zona-centro sur del país. Y este viernes trajo a la pantalla una historia tan conmovedora que no pudo aguantar su tristeza y rompió en llanto en pleno despacho.

Se trata de Alfonso y María, una pareja de ancianos que perdió todo por culpa del fuego en la localidad de Hualañé, solamente pudieron rescatar a parte de sus animales. “Ese día me vi atrapado por las llamas, pero quería salvar parte de lo mío. Estaba lleno de fuego por todos lados, así que tuvimos que correr con los cabros para ayudar o sino se nos quema todo”, contó don Alfonso a Tonka Tomicic y Pancho Saavedra.

Mientras que la señora María agregó, “Se nos quemó la bodega donde teníamos todo, todas las cosas para darles a los pavos, a los pollos, todo. Teníamos mucha comida para las ‘bestías’ (caballos), tenemos cuatro y hay uno que anda por ahí quemado que arrancó”.

Ante esto la periodista solicitó ayuda para esta pareja de abuelitos, “Dentro del día sale una camioneta hacia Rinconada de Hualañé con forraje, alimentos para animales y también con un veterinario, me acaban de confirmar de Curicó, para que les digas y que se sientan apoyados”, comunicó Pancho Saavedra dándoles una luz de esperanza. Mientras que Tonka Tomicic dijo que una tienda online les donaría 100.000 pesos.

Fue en ese momento cuando Marilyn no pudo aguantar más la emoción y rompió en llanto, “Es difícil igual no emocionarse porque yo quiero mucho a los animales, entonces me da mucha pena ver la situación que están viviendo acá, pero también hay situaciones de alegría que se ven cuando la gente los apoya… Me da pena porque he visto muchos animales muertos, ojalá pudieran ayudarlos”, declaró, mientras sus compañeros la consolaban desde el estudio.