Las excusas de la Sub 20 tras el fracaso: “Desde que empezó el campeonato se vio que iba a ser difícil”

Los pupilos dirigidos por Héctor Robles cayeron ante Colombia y no lograron avanzar a la siguiente ronda. Las explicaciones no se hicieron esperar.

Llegaron como estrellas. La Selección Chilena Sub 20 chocó duro contra su realidad. “La Rojita” cayó ante Colombia y quedó en el último lugar del Grupo A sin haber ganado ni un solo partido.

En la previa del torneo se instaló muy fuerte la discusión sobre el famoso “recambio” de la Selección Chilena Adulta, desafío al que los jóvenes no escondieron su intención de mostrara que existía.

Sin embargo con el pasar de los partidos quedó claro que tal punto no existe, más aún con las justificaciones de los jugadores con sus declaraciones: “pese a que lo dimos todos en este partido, no se nos dio. Desde que empezó el campeonato se vio que iba a ser difícil, que cualquier error se pagaría caro”, comentó Gonzalo Collao.

“No hay excusas. Esto no termina acá, somos una gran selección, pero no lo pudimos demostrar. No estuvimos finos y tenemos una pena enorme”, agregó con cero autocrítica el capitán de “la roja”, Francisco Sierralta.