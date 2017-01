Jorge Sampaoli: “Valdivia tuvo una importancia terrible en la Copa América. Fue el mejor”

En una entrevista concedida al programa “Universo Valdano”, el ex seleccionador chileno, Jorge Sampaoli, elogió al Mago Valdivia durante su participación en la Copa América 2015 y entregó algunas de las claves de su trabajo en el Sevilla, que este domingo visita al Espanyol.

El casildense comparó a Jorge Valdivia con el mítico volante transandino Tomás Carlovich, el Trinche, centrocampista de prodigiosa técnica que destacó en el Central Córdoba de la década de los 70.

“Verlo jugar era emoción pura. Como Jorge Valdivia en Chile. Me acuerdo que yo le dije una vez, porque él estaba con muchos problemas de desgarros: ‘Jorge, a mí tus piernas no me interesan, yo quiero tus ojos, nada más’. Él miraba todo, sabía qué pase elegir, en qué momento elegir el pase. Tuvo una importancia terrible en la Copa América. Fue muy importante, el mejor”.

El técnico que en la actualidad revoluciona la liga española agrega que “era el jugador que nosotros necesitábamos para que Sánchez y Vargas tuvieran aquellas asistencias constantemente que a lo mejor el vértigo de Arturo (Vidal) o de Aránguiz no lo podían dar. Fue un jugador que nos dio eso”.

“Yo, cuando estaba en Casilda, nunca me hubiera imaginado ganarle al Real Madrid. O jugar un Mundial. O ganarle una final a Argentina”, confesó sobre los hitos que ha conseguido durante su carrera como estratega.

Además, se dio tiempo para ahondar en sus sensaciones encontradas durante el partido de definición ante la albiceleste: “Fue tan hermoso como doloroso a la vez, porque todo un país como Chile, que me dio la oportunidad, estaba esperando su momento, no había ganado nunca nada y ganar una Copa América era algo que esperaba todo el país. Pero a su vez, fue el dolor de todos mis amigos. Fue algo muy raro”, concluyó.