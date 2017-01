[VIDEO] Martín Rodríguez se perdió un gol que le podía dar la victoria al Cruz Azul

El ex atacante de Colo Colo se perdió un gol increíble y de inmediato sufrió con las burlas de lo hinchas cibernautas.

El Cruz Azul empató sin goles ante el Xolos de Tijuana en una nueva fecha del torneo mexicano, pero la situación que más destacó en el partido, fue el increíble gol que se perdió el atacante chileno.

De inmediato los comentaristas del partido hicieron sentir su molestia e ironizaron con la situación, “No, no, no. En qué momento pasó. No puede ser lo que acaba de devorar el Cruz Azul” y luego agregaron, “Que buena atajada del arquero…Es una acción grosera de Rodríguez“.

Como si esto fuera poco las burlas en Twitter no se dejaron esperar y sepultaron la acción del chileno.

Por éste error de Martín Rodriguez, Cruz Azul no pudo contra el Tijuana.

Un error tan grosero como ese, no merece jugar en la Liga MX. pic.twitter.com/FG37tZKgqx — Alan López (@RealAlanLopez) 28 de enero de 2017

Las burlas en Twitter

Todos los aficionados del @Cruz_Azul_FC al ver el “OSOOO” de Martín Rodríguez frente al marco de @Xolos pic.twitter.com/QdyqA3BRjm — La Doce (@LaDoce) 28 de enero de 2017

Martín Rodríguez falla de manera increíble. 😯 Tiro de esquina, Pañalba ganó y el tin solo la tenía que empujar y se la regaló al portero. 😞 pic.twitter.com/9nPeUa1oxg — Carlitos Gallardo (@CarlitosCrown22) 28 de enero de 2017

Y como lo dije desde que llegó, Martin Rodríguez es un PETARDO #CruzAzul — azathoth (@orlndo_black) 28 de enero de 2017