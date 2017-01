Gustavo Lorenzetti y su nacionalización de chileno: “Ahora me siento bicampeón de América”

El volante de Universidad de Chile confesó que se ha sentido muy cómodo desde que por fin logró la nacionalización chilena.

Gustavo Lorenzetti conversó con Las últimas Noticias donde reveló detalles inéditos de su proceso de nacionalización y de pasada mandó un mensaje a los argentino.

Consultado sobre por qué decidió comenzar este proceso, el ahora ex argentino señaló, “Todo el tema de la nacionalización se da en un momento en que el club necesitaba liberar un cupo de extranjero. Hablamos con mi familia y por suerte todo salió rápido. No lo tenía en mente, sobre todo porque mis razones están en Argentina. Mi familia es de allá, pero el club lo necesitaba. Y si no se dan las cosas en Argentina, feliz me quedo acá“.

Ahora el “Duende” asume que es un chileno y hasta confesó que “Puta la hueá”, es su modismo preferido.

Lorenzetti ahora como chileno se siente parte de los últimos logros deportivos alcanzado por el fútbol criollo, “Ahora puedo decir que soy bicampeón de América. Varios compañeros acá en la U me preguntaron qué se siente ganar dos copas América“, se sinceró.