El mensaje de Lucy Ana Avilés con que se desahogó en Facebook

Además, hizo un importante llamado.

La chilena que insistió en traer el Supertanker a Chile y que costeó todos los gastos a través de su Fundación Vientos Sur, Lucy Ana Aviles, decidió escribir un fuerte mensaje a través de sus redes sociales. Esto luego que se diera a conocer quién era su familia y la de su esposo.

“Gracias a todos por sus palabras de apoyo, me han ayudado mucho en momentos en que trato de comprender lo incomprensible!”, comenzó diciendo en un comentario publicado en su cuenta de Facebook.

Agregando “Les cuento soy Lucy Ana Avilés chilena que hace más de 10 años me casé con Ben Walton. Entiendo que han querido mezclar muchas cosas durante estos días. Quién es mi familia, quién es la familia de mi marido, que tenemos etc….”. A raíz de esto decidió hacer un breve resumen.

“Cuando uno ve que el país de uno lo está pasando pésimo, cuando hay familias que han perdido a un ser querido, personas que perdieron sus casas, fuentes de trabajo, cuando nuestras tierras hierven como el infierno mismo!. Cuando me llaman para decirme que los bomberos se alimentan con una bebida y una barrita de cereal al día mientras dan la vida por todos nosotros dejando la de ellos a Dios. Solo me queda pedir perdón por no haber reaccionado antes”, comentó.

Finalmente, manifestó que “Por el bien del país unámonos para terminar con esta batalla, poner de pie a Chile dignamente y aprender de una vez de la experiencia ahora”.