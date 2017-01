Enzo Roco no es considerado en el Cruz Azul y deberá buscar club dentro de esta semana

El defensor central no está siendo considerado por su nuevo entrenador y debe buscar club dentro de los próximos días. Universidad de Chile preguntó por él.

Destino nublado. En los próximos días, por no decir horas, Enzo Roco debe definir su futuro. Tras no ser considerado por Cruz Azul para la temporada 2017, el ex Universidad Católica está entre la espada y la pared.

Esto, porque según reveló El Gráfico, el seleccionado chileno no es alternativa para el entrenador español Paco Jémez, quien hasta el momento está cumpliendo una paupérrima actuación en lo que va de la Liga MX.

El ex Universidad Católica tiene hasta este martes para cambiarse de club dentro de la liga azteca y un par de días más para recalar, teóricamente, en alguna escuadra del Viejo Continente. Sin embargo desde Chile conocieron la noticia y de inmediato se pusieron alertas.

En especial Universidad de Chile, donde según trascendidos, Carlos Heller habría preguntado el precio del ex “cruzado” para sumarlo a los azules de cara al 2017, esto tras las constantes críticas que ha recibido Gonzalo Jara y Christian Vilches.