La complicación que debe sortear Sabrina Sosa a seis meses de haberse convertido en madre

Hace seis meses que Sabrina Sosa se convirtió en madre por primera del pequeño Gaspar y ya comenzó con todo retomar su vida habitual. Y es que la trasandina no lo pensó dos veces y comenzó a trabajar en los team de verano… ¡JUNTO A SU HIJO!

Y es que si bien no ha sido fácil, ya que su primer destino fue Villarrica y viajó sin Claudio Valdivia, lo cierto es que se las ha arreglado para que una amiga cuide de Gaspar mientras ella trabaja. “Nos venimos a las 16:30 al lago y mi amiga se queda con él. Yo aprovecho de hacer mis clases de baile con el team y al rato lo voy a regalonear, juego con él y aprovecho de darle pecho, viste que tiene libre demando”, indicó a LUN.

La argentina indica que hasta el momento su hijo no ha querido probar otras comidas, por lo que debe andar siempre con su retoño, pero que eso no ha sido una molestia. “Quería volver a trabajar y seguir estando activa, como lo hacen muchas mujeres. Lo bueno es que me dejaron traerlo”, añade que “parece que entendiera mi trabajo. Para este viaje era la primera vez que se subía a un avión y le encantó. Yo estaba nerviosa pero no molestó a nadie. Se porta súper bien”.

