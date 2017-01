[FOTOS] El método detrás del marcado abdomen de actriz de “Sres. Papis”

¡Se lució!

Una de las actrices que se ha robado el corazón de varios chilenos es sin duda Constanza Mackenna, quien se luce en la nocturna de Mega “Sres. Papis” interpretando a Antonia.

Sin embargo, no es su personaje lo que ha llamado la atención de sus seguidores, sino que su tonificado cuerpo, y su marcado sic pack… Pero… ¿Cómo lo hace? Según señaló a Página 7, si bien no sigue dietas, sí su alimentación es a base de proteínas y vegetales, además de hacer ejercicios.

“En mi gimnasio hay muchas clases, entonces de repente hago yoga, me meto a spining o a veces hago sólo cardio. En verdad no tengo una rutina muy definida porque cambio a diferentes cosas que me van atrayendo en el momento”, indicó al medio.

Añadiendo que “hubo un tiempo que hice crossfit, pero lo dejé porque me empezaron a decir que uno se ‘ensancha’ porque con el gimnasio empiezas a desarrollar musculatura, entonces creo que es bueno ir cambiando el ejercicio, ya que, claro, si lo único que haces es pesas inevitablemente tu cuerpo va a crecer y si haces pilates, que igual es como fuerza, pero desde la elongación, le vas a dar una forma distinta dependiendo de lo que quieras en el minuto en que estés”, finalizó.

¡Mira sus fotos PINCHANDO ACÁ!