Amaro Gómez-Pablos sorprende a su pareja con inusual regalo ¡Mira!

¿Te gustaría recibir lo mismo?

Un particular obsequio fue el que recibió la venezolana Marly Aponte por parte de su pareja, el reconocido periodista Amaro Gómez-Pablos, quien no encontró nada más sensual que entregarle un pijama de conejo, tipo enterito de color celeste. Sorpresa que provocó las risas de la joven, quien no lo dudó dos veces y compartió este hilarante momento con sus seguidores en las redes sociales.

“Los regalos de mi novio… El dice que lo encontró “sexy”!!! Ustedes que opinan? #amor #humor”, escribió junto a la divertida postal. Inmediatamente la publicación se llenó de comentarios como “Está bello dile a tu novio que lo felicito cariños para ustedes …..”; “Si él lo dice así debe ser”; “Como para el invierno, está muy rico” y “Qué hermoso y qué detalle tan tierno de tu amor. Bellos”.

Los regalos de mi novio… El dice que lo encontró “sexy”!!! Ustedes que opinan? #amor #humor Una foto publicada por Marly Aponte Velásquez (@marlyaponte1986) el 28 de Ene de 2017 a la(s) 5:57 PST