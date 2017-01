Aylén Milla debe ver desde fuera cómo su amado Marco Ferri es acosado en reality español

Como se dice en buen chileno, “le están pellizcando la uva”.

Nada de bien lo está pasando la argentina Aylén Milla y no es para menos, pues su pololo, el italiano Marco Ferri, se encuentra encerrado en España en el reality show “Gran Hermano VIP 5”, donde últimamente ha sido el blanco de piropos de la guapa estadounidense de 26 años, Alyson Eckmann, quien no tuvo tapujos en señalar que se había enamorado del galán.

De hecho, a través de las pantallas se pudo presenciar una conversación entre Alyson y Marco, donde ella le dijo, “Si yo fuera tu novia estaría preocupada”. Si bien Ferri se ha mantenido tranquilo, lo cierto es que su pareja, Aylén Milla ha estado complicada viendo este coqueteo por parte de la estadounidense.

“Esta amistad no es sinceramente de las que más me agrada, porque no me gusta que ella tenga segundas intenciones”, señaló Milla en conversación con LUN, agregando, “Fácil no es. A veces quiero treparme a los techos. Confío en él y a la vez no me agrada, pero tampoco puedo hacer nada, porque ni siquiera le puedo hacer llegar un mensaje porque es imposible. Entonces sólo tengo que guardar calma y tranquilidad”, para rematar con, “Yo le di mi confianza. Siempre y cuando él me tenga respeto, yo se lo voy a tener también”, habrá que esperar para saber en qué termina esta historia.

