La nueva vida de la ganadora de “Protagonistas de la música” en Australia

Volvió a sus orígenes.

El año 2003 Canal 13 puso en pantalla el reality show “Protagonistas de la música”, donde Ximena Abarca, una tímida joven pero con un potente registro vocal se alzó como ganadora y pudo grabar un disco. Si bien la joven siempre se mantuvo alejada del mundo del espectáculo hoy hace noticia por su vida en Australia, país donde está radicada hace unos años.

A través del programa “Intrusos” de La Red, se pudo ver un video donde aparece una cambiada Ximena usando ahora una melena de color violeta y cantando en el metro de Australia junto a una de sus compañeras en Huachaco Band, grupo donde la joven oficia de vocalista.

“Al principio me costó harto. Pensaba que sabía inglés, pero no, el acento era muy difícil. Además me dieron prohibición de trabajar como cantante, porque para eso necesitaba otra visa”, sentenció hace poco más de un año en conversación con LUN.