Loreto Aravena desclasifica el final que tendrá la teleserie nocturna de Canal 13, “Preciosas”

No queda nada.

Este martes 31 de enero la teleserie nocturna de Canal 13, “Preciosas”, llega a su final, el cual ha estado marcado en la disputa entre la señal y los seguidores de la producción, que pidan que este se emita en franja prime y no cerca de la medianoche, como ha sido la tónica tras el estreno de “La sultana”. Más allá de esto, la actriz Loreto Aravena entregó detalles de las potentes escenas que pronto se verán en pantalla.

En conversación con Publimetro, la actriz que da vida a “Lorena, alias La Martillo”, sentenció, “La gente no tiene idea ni llega a pensar el final que le vamos a entregar. Nosotros actuamos unas escenas que son a nivel de historia un rompecabezas que te hace preguntarte en qué minuto pasó esta pista que no me di cuenta y hay muchas escenas sorpresivas. Me gusta eso, ya que la teleserie nunca ha sido predecible”, detallando que se grabaron 7 escenas finales y que nadie del elenco sabe cuál es el elegido, por lo que ellos también están muy expectantes ante este último adiós.

Donde, para sorpresa de muchos, los sospechosos van desde “Gabriela” (Geraldine Neary) – la hermana de la prófuga más buscada de Chile – hasta la misma “Lorena”. Sin embargo, la actriz confía en que el verdadero asesino provenga del clan Márquez. “Está heavy, intensa, vertiginosa, llena de acción, porque se desata todo en un minuto y se descubren una serie de historias que estaban ocultas”, destaca la actriz.

Cabe agregar que la noche del martes no solo se sabrá quién es el asesino de “Juan Pablo” (Francisco Pérez-Bannen), sino que también con quién se quedará “Lorena”, si con el ex Fiscal (Paulo Brunetti) o con el abogado (Pablo Macaya). “Hay una historia inconclusa con ‘Ismael’ y cuando a ella le pasó todo estaba súper enamorada de él, entonces a veces esas historias inconclusas no te dejan seguir adelante. Eso le pasó a ella y debería quedarse con él ahora”, confidencia.

Finalmente se sabrá qué pasará con el futuro de cada una de las “Preciosas”; y ante lo mismo Loreto adelanta, “no son todos felices al final y he ahí lo sorpresivo”, remata.