Alcalde Lavín relató los difíciles momentos vividos con sus padres en evacuación de Portezuelo

Además, sostuvo que los aviones cuando pasan por el sector generan esperanza.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, relató lo vivido el fin de semana junto a sus padres cuando debieron evacuar su vivienda ubicada en Portezuelo a raíz de los incendios forestales. Les dieron cinco minutos para abandonar la casa.

El edil explicó que fue en ayuda de la comuna afectada con los artículos que habían recolectado como municipio de Las Condes, y después que entregó las cosas se dedicó a recorrer junto a su par de Portezuelo la zona afectada.

Posteriormente, relató cerca de las 9 de la noche del domingo le comentan que el fuego estaba muy cerca de la casa de sus papás por lo que era mejor que fuera para allá porque era probable que tuvieran que evacuar. “Cuando hice ese camino el fuego era terrible (…) Me di cuenta que la cosa era terrible y unos brigadistas de la CONAF me dicen: Don Joaquín su papá no quiere evacuar y tiene que salir”, comentó.

Lavín considera normal que las personas mayores se apeguen a su tierra debido a que la casa ya se les había caído para el 27F y en ese momento ellos estaban solos. “En eso llega personal del Ejército, es bien impresionante que entren a tu casa (…) y te dicen tienen cinco minutos que salir y se va cortar el camino”, aseveró.

En ese momento los subieron a un vehículo, y además a unos perritos. Además, se encontraban en la casa algunos sobrinos de Lavín.

El alcalde explicó que acudieron a la plaza de Portezuelo esperando lo peor de cierta manera. “El viento determina que casa se quema y cual no”, indicó.

Después se llevaron a sus padres a un hotel en Chillán y pasaron justo porque después él tuvo problemas para seguir por la ruta debido a que las llamas estaban en el sector. “Increíblemente la casa no se quemó (…) La verdad que mis papás estaban felices y lo único que querían era volver”, comentó.

Finalmente, manifestó que la esperanza que generan los grandes aviones al momento de la descarga de agua es grande, es como si la pesadilla del fuego se fuera a terminar.