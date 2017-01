José Luis Reppening tuvo divertido lapsus en “Ahora Noticias” ¡Mira!

¡Qué dice el cómputo!

Un complejo pero divertido momento fue el que vivió el periodista de Mega, José Luis Reppening, al momento de leer el monto que lleva recaudado la campaña “Juntos por Chile”, que lidera la señal junto a TVN y el Hogar de Cristo. Pues no hubo caso que pudiera decir correctamente la cifra de nueve números.

$710.358.000, es decir – setecientos diez millones trescientos cincuenta y ocho mil pesos, era la cifra que tenía que anunciar – pero Reppening dijo cinco veces “setecientos diez mil trescientos cincuenta y ocho mil pesos”, y entre risas señaló, “me están hablando por la oreja por eso no logro poder contarles con detalle todo lo que llevamos”; para luego dar el pase a deportes.

Por suerte el periodista se tomó la situación con humor y más adelante agregó, “menos mal que no me tocó leer el cómputo final de la Teletón. Don Francisco me mata”.

ASÍ REACCIONARON LAS REDES SOCIALES AL DIVERTIDO MOMENTO

Reppening se acaba de ganar un lugar de privilegio en los #Pantallazos2017 — TELE (@Televisivamente) 31 de enero de 2017

José Luis Reppening me alegraste el noticiero 😆 #ahoranoticias …”me estan hablando por interno” .. por eso no puedo leer bien la cifra.. pic.twitter.com/nFfeZiTXr8 — Philippe (@Pipe_Veliz) 31 de enero de 2017

Pongan a Reppening de #ahoranoticias #mega a leer los computos de la Teletón, llegaríamos pronto a la meta!!! 😱😱 — Lorena (@lopasmu) 31 de enero de 2017

Me gustó que Reppening al final lo leyó bien y dijo algo como “menos mal que no me tocó dar el último cómputo en la Teletón” hahaha — Annie Durán (@SweetAnnie7) 31 de enero de 2017

Por favor no le pidan nunca a #Reppening que vaya a cantar los números de un bingo @ahoranoticiasAN @Mega — PEDRO OLEA DONOSO (@pholead) 31 de enero de 2017

Reppening que me hizo reír hahahaha — Annie Durán (@SweetAnnie7) 31 de enero de 2017

#ahoranoticias bien Reppening, reconociste tu error en pantalla. Eso habla bien de ti. Te volviste a levantar. Bien bien bien — Ronald Meza Puentes (@ElRonaldMeza) 31 de enero de 2017

Jose luis reppening; el nuevo computo es de… a la $/&&$###@& en reirme. Gracias!! @ahoranoticiasAN @Mega — carol muñoz (@carom76) 31 de enero de 2017