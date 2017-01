Revisa acá los shows a beneficio de los damnificados tras incendios que se harán en Santiago

Hay para todos los gustos y bolsillos.

Porque hay distintas formas de colaborar con los miles de damnificados que están dejando en nuestro país los innumerables incendios que afectan a la zona centro-sur, es que varios artistas se han ofrecido para realizar shows a beneficio. Y acá te contamos en detalle cuáles son, cuánto valen sus entradas y qué artistas se presentarán ¡Mira!

MARTES 31 DE ENERO

Artistas: Ana Tijoux, Joe Vasconcellos, Illapu, Fernando Milagros, Tata Barahona, Liricistas, Gepe, Jonas Sanche, Mapocho Orquesta y el rapero Portavoz.

Lugar: Casa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh).

Hora: 17:00.

Valor entrada: 5.000 pesos más un aporte voluntario para el acopio. Menores de 10 años no pagan.

Animan: Natalia Valdebenito y Pablo Schwarz.

MIÉRCOLES 01 DE FEBRERO

Artistas: Roberto Bravo

Lugar: Catedral de Santiago

Hora: 20:00

Valor entrada: donación que puede consistir en agua embotellada y alimentos no perecibles

MIÉRCOLES 01 DE FEBRERO

Artistas: Stefan Kramer y Jorge Alís

Lugar: Casa de la Cultura de la Municipalidad de Ñuñoa.

Hora: 20:00

Valor entrada: Productos básicos que superen los 5.000 pesos por persona.

MIÉRCOLES 01 DE FEBRERO

Artistas: We are the Grand, Planeta No y Niños del Cerro

Lugar: Bar Loreto

Valor entrada: 5.000 pesos que se destinarán a comprar agua y productos básicos.

JUEVES 02 DE FEBRERO

Artistas: Manuel García, We Are The Grand, Lucybell, (Me Llamo) Sebastián y La Habitación del Pánico.

Lugar: Teatro IF, (ex teatro Italia).

Hora: 18:00

DOMINGO 12 DE FEBRERO

Artistas: Américo, Gondwana, Consuelo Schuster, Andrés de León, Eduardo Gatti, Tomo como Rey, Sinergia, Saiko y Mario Guerrero, entre otros.

Lugar: Movistar Arena

Hora: 14:00

Valor entrada: 5.000 pesos