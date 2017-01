Yamila Reyna abandona grabaciones de “Ámbar” y regresa de urgencia a Argentina

Lleva una semana internado.

No lo pensó dos veces, el año 2014 su padre fue diagnosticado con cáncer de colón y ahora una bacteria estomacal puso en riesgo su vida; por lo mismo Yamila Reyna, la argentina que interpreta a “Luli” en la teleserie vespertina de Mega, “Ámbar”, habló con sus jefes y abandonó las grabaciones de la producción para ir a acompañar a su progenitor en este momento.

La noticia también ha hecho eco al otro lado de la cordillera, pues Danie Reyna es un conocido cantante de cumbia, el cual tiene una amplia carrera musical bajo su nombre artístico Sebastián. “Dejé todo, shows y la teleserie, por venir a estar con él. Menos mal todos entendieron”, señaló la argentina en conversación con LUN.

Yamila asegura que volverá a Chile a cumplir con unos acuerdos laborales, “quiero cumplir para dejar bien el apellido de mi papá”, pero que tiene claro que rápidamente regresará a Argentina, pues no quiere dejar a su padre en un estado tan complejo. “Estoy haciendo el mejor personaje de comedia que he hecho en mi vida, para que no me vea derrotada”, sinceró.

Las manos de mi héroe 💪 #mipapa #miheroe #miamigo #mitodo #vamoscampeon #teamo #conelalma #padreehija #nuestroidioma ❤️ Una foto publicada por www.yamilareyna.com (@yamireyna) el 25 de Ene de 2017 a la(s) 9:43 PST