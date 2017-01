La gran interrogante de un niño de Portezuelo a los medios en medio de la emergencia

Incluso sostuvo que antes de la emergencia ni siquiera se veían helicópteros.

Matías, es el nombre de un niño de Portezuelo que al ser entrevistado por distintos medios realizó un duro emplazamiento. ¿Por qué justo ahora vienen acá y por qué no vienen antes para ver cómo es acá?, fue su sincera pregunta a los periodistas que se acercaron a conversar con él.

Para el menor es raro que justo cuando estén sucediendo “cosas malas” los medios de comunicación lleguen hasta la comuna, cuando antes no lo hicieron.

El periodista de CNN, agradeció la consulta y de una forma didáctica le respondió “lo que pasa es que cuando pasan este tipo de cosas, obviamente, la gente necesita estar informada de lo que está pasando en este lugar y las labores preventivas corresponden a otras personas y en eso están en este minuto, pero es una muy buena pregunta la que haces tú”.

Pero él periodista incluso se sentó y siguió conversando con él. “Ahora viene el SuperTanker, antes no venían ni siquiera los helicópteros que habían acá. No había agua, no había nada y ahora que están pasando cosas malas, justo vienen personas, regalan de todo, hacen muchas cosas, pero antes, en los días normales, nunca habían venido a preguntar por el pueblo”, sostuvo el menor.

Además, añadió “antes del incendio acá era muy bonito, la plaza es bonita todavía, y siempre hay que intentar mantenerla así”.

Finalmente, el niño dijo que siempre intentaba saber todo lo relacionado con su comuna al ser felicitado por el comunicador.