Sebastián Toro: “Me encantaría volver a Colo Colo, pero ya es muy difícil”

El defensor está sin club tras no continuar en Colo Colo y espera desesperado un llamado de algún club chileno o incluso de Blanco y Negro.

Sólo quiere otra oportunidad. El paso de Sebastián Toro por Colo Colo ha tenido de dulce y agraz. El formado en la cantera alba se destapó hace algunos años como gran figura de proyección, pero con el tiempo fue defraudando al punto de no tener cabida en Macul.

Hoy, el defensor está sin club entrenando en el Sifup tras no llegar a acuerdo de continuar su carrera en Colombia y espera un llamado de alguna escuadra nacional o internacional para continuar jugando: “estoy sin club en este momento. Estoy viendo algunas ofertas. Hay otros equipos de Colombia que me quieren”, aseveró

“No seguí porque no llegamos a un acuerdo económico, pero ellos no querían que me fuera. Mucha gente piensa que soy el mismo de antes, pero no es así. La gente que me conoce sabe cómo actúo ahora, sabe que estoy más maduro”, agregó en conversación con La Tercera.

Respecto a Colo Colo, el defensor no ocultó sus ganas de volver al Monumental: “¿A quién no le gustaría? Me encantaría, pero ya es muy difícil. Ya contrataron a todos sus refuerzos. Nunca me han llamado”, cerró.