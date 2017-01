Los hinchas caturros no perdonaron la decisión final del “fantasista” y se lanzaron con duros epítetos contra el nuevo jugador azul.

Alta traición. David Pizarro y Universidad de Chile se vuelven a juntar. El “fantasista” se transformó en el nuevo jugador de los azules para el 2017, algo que no cayó muy bien en la Quinta Región.

El formado en Santiago Wanderers no dejó un buen recuerdo en su último paso por el Bicentenario Elías Figueroa, en especial en la dirigencia, con quienes salió en píe de guerra, algo que los hinchas caturros en su momento entendieron.

Sin embargo los meses pasaron y Pizarro regresó una vez más a Chile, pero para sumarse a los azules, situación que los fanáticos del Decano no perdonaron y ocuparon sus redes sociales para lanzarse contra el, ahora, ex ídolo caturro.

MIRA LAS REACCIONES

a mí david pizarro se me cayo cuando se portó como la mierda con el wanderers y con su gente que lo amaba…so you don’t matter to me dude.

— ♡ (@meetyouinfall) 31 de enero de 2017