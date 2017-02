Alcalde de Constitución y solución a la catástrofe incendiaria: “Hay que ponerse de acuerdo”

Solamente de esta manera se trabajará de forma correcta.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, habló en profundidad sobre el escenario que vive la zona en medio de la catástrofe incendiaria y cómo buscan reconstruirse lo más rápido y eficiente posible.

“A mi lo que me corresponde como alcalde es ver que tanto los privados como el gobierno se coloquen de acuerdo para ayudar definitivamente a la gente y que le demos una solución, un plan de reconstrucción lo antes posible. No muchas reuniones que son innecesarias, no muchas fotografías que son inevitables; a ponerse los overoles y ponerse a trabajar, eso es lo que uno quiere”, destaca el edil.

Respecto a lo mismo puntualiza, “hoy vamos a tener una nueva reunión con la ministra de Vivienda, donde ya se espera que se comience a delinear en forma clara y precisa, para poder explicarle a la gente cómo se va reconstruir”.

Si bien el alcalde agradece la voluntad y la gestión que ha tenido Paulina Saball, a cargo de la cartera de Vivienda, lamenta que en otras áreas no exista esta comunicación. “Ayer yo me enteré por los medios de comunicación que el ministerio, la ministra, el ministro, no sé quién de Bienes Nacionales, estuvo en Constitución y el alcalde no tuvo idea. Entonces uno lo que pide es que no se vea sorprendido por las decisiones que se toman en el nivel central y que uno está con un discurso acá en Constitución y de repente aparecen diciendo ‘oye pero alcalde, pero si estuvo esta señora haciendo esto, estuvo este señor haciendo esto otro’. Entonces hay que ponerse de acuerdo. Que la voz del gobierno sea una sola, que la voz de la municipalidad sea una sola y la voz de los privados tenemos que concordarla con la nuestra”.

Y por lo mismo es claro en enfatizar, “Aquí no necesitan superhéroes la gente, necesitan autoridades comprometidas con los problemas que tiene. La gente va a demandar pronto reconstrucción, lo que el alcalde pide es que esta reconstrucción sea una oportunidad para Santa Olga, Los Aromos, Nueva Esperanza y Alto de Morán, para hacer un gran plan que se incluya una urbanización, que esta gente pueda vivir mejor”.

Finalmente Valenzuela destaca que una de sus grandes tareas es que los niños puedan comenzar sus clases el 6 de marzo, como estaba estipulado desde antes de los incendios, y por lo mismo no puede tener a los colegios transformados en albergues. “Nos hemos puesto una meta que más allá del 20 de febrero, ninguna persona esté en albergue y podamos dar paso a que comiencen las clases”, puntualizando que el colegio de Santa Olga, en primera instancia, se pretende que funcione en Constitución.