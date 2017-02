Catástrofe en Chile: Psiquiatra explica los motivos que llevan a un pirómano a provocar un incendio

Un ex brigadista forestal fue pillado in fraganti.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el psiquiatra de la Universidad de Chile, Daniel Ortiz, explica en detalle el comportamiento de un pirómano. Tema que está en la palestra producto de la seguidilla de incendios que afectan a nuestro país.

“Lo que nosotros consideramos como un pirómano, es una persona que presenta una enfermedad que se caracteriza porque tiene una conducta orientada a provocar fuego de manera intencional y enfermiza, y esa conducta tiene el interés de aliviar tensión o experimentar gratificación, dado que la persona no tiene un propósito específico de causar fuego. Esta motivación para generar fuego no tiene relación con una venganza o con un grupo organizado”, destaca Ortiz, agregando que “esta conducta pertenece a un descontrol en el impulso”.

Y que por lo mismo, “la persona es consciente que obtiene gratificación de este tipo de conducta, es consciente que esta conducta es anormal y enfermiza. Sin embargo, muchas veces no consulta y no tiene el interés de tratarse, simplemente lo actúa”; por lo cual un pirómano puede prender fuego, “de forma no premeditada o también puede planificarlo como una manera de gratificarse, pero puede ocurrir en ambas circunstancias”.

Consultado si existe un tratamiento clínico para los pirómanos, el psiquiatra especifica, “es una enfermedad que no es muy frecuente, por lo tanto, no hay tanta información respecto a los tratamientos, hay ensayos específicamente con algunos fármacos y también con un tipo de psicoterapia individual que se llama ‘terapia cognitiva conductual’, que son esencialmente los mismos tratamientos que se usan para personas que tienen impulsividad expresa en otras áreas, como el juego patológico o como la cleptomanía o como la psicotiromanía que es arrancarse pelo como una forma de liberar tensión”.