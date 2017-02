Javiera Suárez realiza enérgico llamado en ayuda de damnificados de los incendios forestales

“Tú eres Chile, yo soy Chile”, sentencia la joven.

La periodista Javiera Suárez desde hace casi un año atraviesa un complejo diagnóstico de cáncer, con el que tuvo que lidiar durante todo su embarazo y sorteó con creces, pues ahora disfruta a concho de su hijo Pedro Milagros. Sin duda alguna es una guerrera de tomo y lomo, por lo mismo es una voz autorizada al momento de hablar de lucha.

A través de las redes sociales la comunicadora publicó un emotivo video donde llama a las personas a sumarse al “Desafío Levantemos Chile” y lograr reconstruir la vida de miles de personas que perdieron todo producto de los incendios forestales. “Lo más difícil es cuando no vemos resultados inmediatos y es tu propia mente la que te dice que te detengas, que no vale la pena, que te rindas. Bueno, no lo hagas, continúa luchando. Hoy día nuestro país está viviendo una situación muy complicada, podemos dejarlo todo en manos del Estado, podemos dejarlo todo en manos de los grandes empresarios, sin embargo, sería un tanto egoísta de nuestra parte ¿por qué? porque tu eres Chile, porque yo soy Chile. Por eso te invito entonces a que te unas al Desafío Levantemos Chile, porque es responsabilidad de cada uno de nosotros, ponerle fin a este fuego”, sentencia la joven en el material audiovisual.

Agregando, “nos hemos caído mil veces antes, probablemente nos vamos a caer otras mil veces más, lo importante es levantarnos cada una de esas veces, mucho más fortalecidos que la vez anterior, entonces únete como yo al Desafío Levantemos Chile”. Sus palabras rápidamente se llenaron de elogios y de optimismo ante esta tragedia que azota a nuestro país.

Tú eres Chile, yo soy Chile. #desafiolevantemoschile Un vídeo publicado por Javiera Suárez (@javierasuarezoficial) el 31 de Ene de 2017 a la(s) 7:48 PST