¡Se sinceró! Las reveladoras declaraciones de Javiera Contador sobre la maternidad

¡La actriz no se guardó nada!

Disfrutando con todo de la maternidad se encuentra Javiera Contador. Y es que fue en enero que dejó la animación del matinal de TVN “Muy Buenos Días”, en parte, para estar más tiempo con sus dos hijos pequeños y para dedicarse a la actuación.

En conversación con The Clinic, indicó que “el trabajo me pesó en lo familiar. Yo tengo dos hijos súper chiquititos. Y todo el año pasado, cuando se despertaron, nunca estuve. Es fome. Está todo bien, es una pega que termina temprano, los veo en la tarde, pero también no sé si tiene sentido. Los cabros chicos van a ser chicos un tiempo nomás y yo quiero aprovecharlos. Quiero estar con ellos. Y, en cuanto a la maternidad, yo soy súper pro lactancia”.

En relación a la lactancia, sostuvo que “la cosa de la lactancia era de las más importantes que había que hacer. Yo le di a mi hija leche materna hasta el año tres meses y a mi hijo hasta el año. Hay algunas que les molesta, listo, te respeto. No creo que una mujer vaya a ser peor mamá porque le da menos leche o más”.

De hecho, señaló que cuando estaba en el matinal “me sacaba leche hasta con el auto andando. Soy un as del sacaleche. Pero tenía lo justo. Nunca tanto para alimentar a la guagua de la vecina”.

Consultada por los partos naturales, que están muy de moda entre las famosas, Javiera precisó que “lo intenté y casi me muero y terminé casi a gritos pidiendo ‘¡por favor, pónganme anestesia!’ Lo que no entiendo es el afán de tener que convertir tu experiencia como una bandera de lucha y que todas tengamos que hacer lo mismo”.

Añade que “no sé si es herencia de la dictadura o qué, pero siempre tendemos, aunque sea en cosas súper alternativas, a homogeneizar. Entonces, condenamos a la mina que quiere usar anestesia, a la que no quiere hacer parto natural, a la que no quiere dar cuatro años teta. Tengo amigas que le han dado teta tres años a su hijo y me parece raro. Pero son experiencias personales. Uno no se puede meter. Yo me doy cuenta que, incluso entre las amigas, tenemos una falta de tolerancia impactante”.