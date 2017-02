La fuerte discusión entre Aylén Milla y Lisandra Silva que se tomó “Doble Tentación” en Mega

La cubana se aburrió de la mala onda de la argentina.

Puros elogios fue los que recibió Lisandra Silva por su actuar tras la visita de Aylén Milla a “Doble Tentación”, el reality de Mega, donde la figura de Marco Ferri causó gran tensión entre estas chicas: la ex y la actual pareja del italiano. Pero por más que la argentina molestó a la cubana, esta no le siguió el juego.

“Ni siquiera es una persona que mira a los ojos, entonces no te puedo dar ninguna percepción”, le dijo Aylén a Karol Dance al momento de consultarle sobre el hecho de estar bajo el mismo techo que Lisandra. Mientras que la isleña sentenció, “No la miré a los ojos porque no me parece hablar con una persona que ha hablado mil mier*** de mí en los programas anteriores y preguntando si estoy hecha o no estoy hecha, preguntas absurdas y banales. Además, me parece absurdo que venga a decirme ‘qué estoy haciendo’ y que venga a enseñarme de moda”.

Tras esto Aylén recordó que fue Lisandra quien la molestó a su salida de “Amor a Prueba”, a través de las redes sociales, asegurando que Marco le había sido infiel. “Ella empezó a hacer ridiculeces por hambre de cámara y de fama, diciendo que Marco había estado con ella y que me había engañado al dormir con ella”, dijo con claro enojo la argentina.

A lo que Lisandra insistió, “Yo con Marco tengo una historia de hace más de 10 años”. Palabras que provocaron el enojo de Milla, quien entre gritos señaló, “Por eso de hace 10 años y todavía no te olvidas ¡Patética! Ridícula tú estás acá gracias a nosotros dos, así que cállate la boca”. Y para su sorpresa la cubana remató, “No tienes que cogértela conmigo, cógetela con tu novio, hermana ¡Estás siendo brava con la persona equivocada!”, para luego abandonar la actividad.