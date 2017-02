500 figuras de televisión serían fiscalizadas por el SII

Los actores sostienen que los canales se han negado a la contratación laboral de ellos.

Por décadas las figuras de televisión reciben sus sueldos a través de sociedades, y no como el común de los trabajadores, una situación que les permite rebajar el pago de impuesto y que generó debate- hace algunas semanas- cuando salió a la luz el caso del senador y candidato presidencial, Alejandro Guillier. Este durante su carrera televisiva recibía sus remuneraciones por medio de su sociedad que tenía junto a su esposa.

Si bien desde el mundo de la TV insisten en que se trata de una práctica habitual y que los canales exigen, el Servicio de Impuestos Internos (SII) dentro de su plan de gestión de cumplimiento tributario de este año decidió concretar sus fuerzas en esa fórmula de evasión.

Según la información entregada por La Segunda, el organismo prepararía una fiscalización preventiva que incluye actores, rostros de televisión, locutores emblemáticos de radio, entre otros. Hasta el momento el listado incluiría a cerca de 500 contribuyentes.

El actor nacional, Felipe Izquierdo, indicó que “es una obligación. Los canales te exigen tener una sociedad y pasarles facturas. Si tú llegas dando boletas de honorarios, a la tercera boleta te van a pedir una factura. Así evitan el pago de imposiciones y otras cosas. Yo doy boleta, por eso no trabajo en televisión”.

Mientras que, Sebastián Jiménez, sostiene que “los canales normalmente no te contratan de planta. Por eso te pagan un bruto y tú tienes que llevarles una boleta”. Actualmente, tiene un programa de animales en Chilevisión.

Por otra parte, Héctor Noguera, asegura que “los actores somos bien tontos en ese sentido, recién ahora nos estamos avispando”. Desde el Sindicato de Actores de Chile (Sidarte), plantean que los canales se han negado a la contratación laboral de los actores.

Ante esto los canales se defienden. Comunicaciones de Canal 13 explicó que “la contratación de artistas se desarrolla a través de un contrato a honorarios, con el artista o una sociedad que actúa por éste, el cual es de carácter civil, puesto que la naturaleza del vínculo no es laboral. Esto porque no existen elementos de subordinación y dependencia, no hay cumplimiento de jornada horaria, las grabaciones se realizan en forma intermitente en muchos casos, entre otros”.

Pero el SII no solamente pondrá sus ojos en la televisión, sino también en el área deportiva, la médica y las mineras.