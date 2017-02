Diputado Saffirio calificó como impresentable nombramiento de Javiera Blanco en el CDE

Recordó a los menores muertos en el SENAME.

El diputado independiente, René Saffirio, realizó una dura crítica contra el nombramiento de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, como consejera del Consejo de Defensa del Estado, calificando la situación como impresentable. Cabe mencionar, que la ex secretaria de Estado salió el Ejecutivo en medio de cuestionamientos por la crisis del Servicio Nacional de Menores (SENAME).

“Pensé que debía guardar silencio por respeto a las familias víctimas de los incendios forestales, pero el nombramiento de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado hasta que cumpla 75 años de edad me obliga a hablar: es impresentable y una bofetada en el rostro de las familias de los niños,niñas y adolescentes muertos en el SENAME”, sostuvo el parlamentario en Facebook.

Pero no se quedó ahí y agregó “Vienen a mi memoria los testimonios de familiares que he escuchado durante las investigaciones de las que he sido parte, y me invade un profundo sentimiento de dolor e impotencia. Les pido disculpas por compartir con ustedes por esta vez lo que “siento”, no solo lo que “pienso””.

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, defendió el nombramiento asegurando que Blanco será un aporte a la labor del Consejo.