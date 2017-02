Gerente de Defensa Deudores Chile sobre informe de Dicom: “En cinco años más va a ser un tremendo caos”

Realmente sorprendente.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el abogado y gerente general de Defensa Deudores Chile, Ricardo Ibáñez, analizó en detalle las impactantes cifras de morosidad de los chilenos.

“Estamos llegando a los niveles críticos que tuvimos alrededor del año 2011; el endeudamiento está creciendo a un ritmo del 11% anual y nuestra economía está creciendo a un ritmo del 1.5% anual. El endeudamiento o morosidad es diez veces la economía, y esto de seguir, en cinco años más va a ser un tremendo caos”, sentencia el especialista.

De acuerdo al informe que acaba de dar a conocer Dicom, hoy día son más de cuatro millones de chilenos los que están en sus registros, “lo que equivale a que por lo menos todo Santiago está en Dicom. Eso equivale a que si tenemos siete millones de personas las que trabajan y tenemos cuatro millones en Dicom, más del 50% prácticamente el 60% de los trabajadores de nuestro país están en Dicom”, puntualiza Ibáñez.

Haciendo hincapié en que claramente esto se transforma en un círculo negativo, “donde la gente que está en Dicom no tiene acceso a mejores trabajados, no tiene acceso a créditos hipotecarios, y por lo tanto los precios de los arriendos empiezan a subir porque comprar una propiedad no es una opción, y es ahí donde aparece el endeudamiento informal, aparecen las casas de préstamo y los prestamistas”. Por lo cual, “empieza a generarse una ola de impedimentos a la gente para optar a un crédito formal y se empieza a endeudar de manera informal”.

Tal como lo detalla el gerente de Defensa Deudores Chile, “esta cifra refleja el endeudamiento formal, si fuésemos a los sectores más desposeídos de la población donde la gente se endeuda pidiendo fiado o a través del empeño de joyas, llegaríamos a cifras aún más dramáticas”.

Cabe señalar que en el informe de Dicom, la mujer figura como la más endeudada, lo que según el abogado, esto no significa que estas deudas pasen por compra de ropa o maquillaje, sino que, “la mujer está endeudada hoy día por esta opción maquiavélica que es el comercio asociado, la mujer con la tarjeta de la casa comercial está echando bencina para que su marido vaya a trabajar, está sacando avances en efectivo para que su hijo vaya a la universidad y está comprando la mercadería en el supermercado a tres cuotas para poder comer. Están ocupando las tarjetas del retail para poder solventar gastos básicos y esta situación, desde mi punto de vista, podría ser caótica este 2017”.

Finalmente es claro en señalar que hay que tener muy en cuenta que, “el tema de que estamos en Dicom, de alguna u otra forma también frena el consumo, frena toda la economía, porque como estamos en Dicom no podemos comprar propiedades, entonces genera gente que sigue arrendando y que no puede comprar; como estamos en Dicom no podemos comprar un auto entonces se para la industria automovilística”.