La complicación que debe enfrentar Faloon Larraguibel con sus dos hijos

¡Se sinceró!

Faloon Larraguibel está disfrutando con todo de la maternidad. Y es que la flamante madre hace poco menos de dos meses que dio a luz a su segundo hijo, el pequeño Jean, junto a su pareja el futbolista Jean Paul Pineda.

Si bien está contenta junto a su dos hijos –Luciana, la mayor tiene un año-, lo cierto es que la crianza se le ha hecho bastante complicada. Así lo reveló ella en el matinal de La Red “Mujeres Primeros”, donde reveló que no ha sido una tarea fácil.

“Al niño no le he puesto tanta atención y me siento culpable porque no le tomo atención, porque pasa en la cuna, porque lo tomo sólo para darle pecho. Con Luciana estoy ahí. A mí me da una pena, porque lo dejo solito. Estoy con Luciana, tiene un año 4 meses y es terrible, porque es una loca”, señaló la ex chica Yingo.

“Tengo que estar detrás de ella todo el tiempo, toma todas las cosas y aparte en la terraza no tenemos todavía la malla, pero no alcanza (a subirse). Toma todas las cosas y las tira por la terraza”, finalizó.