La gran idea de Carla Jara no gastar un dineral en su vestido de novia

¡Nunca lo pensamos!

Queda un poco más de un mes para el esperado matrimonio entre Carla Jara y Francisco Kaminski y ya comienzan a afinar los últimos detalles de lo que será su gran boda el próximo 25 de marzo.

Y como toda novia, una de las cosas más importantes es el vestido, por lo que la ex chica reality no dudó en vitrinear para encontrar la mejor opción ¡Y así lo hizo! Ya que de dos vestidos baratos que le gustaron… ¡Hará uno!

La animadora indicó a revista M de LUN que “compré dos vestidos y los voy a unir. De uno usaré la parte de arriba, que es con encaje, se ve un poco la piel y del otro ocuparé la falda, que tiene un falso corto y encima de eso un tul que cae súper bonito. Es largo hasta el tobillo más o menos. Ya hablé con la modista, pero lo arreglaré en un tiempo más porque quizás puedo bajar un poco de peso. Me caso el 25 de marzo”.

La flamante novia sostuvo que “entré al probador y la parte de arriba era preciosa, pero abajo se traslucía. Fue como ‘pucha, que lata’. Mi mamá me dijo que tratara con otro y encontré uno que era perfecto porque tenía un estilo muy platero y como voy a celebrar mi matrimonio en Puerto Velero, quedaba justo. Me compliqué un poco porque me gustaban los dos, pero decidí unirlos”.

Y si pensaste que comprar dos vestidos es gastar una fortuna ¡Pues te equivocas! Ya que todo le salió súper barato. Si lo normal es que un vestido de novia cueste cerca de 500 mil pesos, ella revela que “uno me costó $13.990 y el otro $15.990. Como mi matrimonio es en la playa y con arena, quería algo cómodo y no tan caro” ¿Qué tal?