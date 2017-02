Alejandra Valle y chicas reality impulsaron creativa campaña para ayudar a Santa Olga

Las ex Miss Chile Camila Recabarren, en compañía de las chicas reality Yuli Cagna, Gala Caldirola y la periodista Alejandra Valle realizaron la campaña “Dona Tu Interior”, la cual tenía como objetivo recolectar ropa interior para los damnificados de los incendios de la localidad de Santa Olga.

El pasado Miércoles 8 y Jueves 9 hicieron la colecta a las afueras del Metro Estación Salvador, teniendo gran recepción por parte de diversas personas que quisieron aportar a la iniciativa.

“Vengo a compartir con la gente, motivé a varios a que vinieran. Estamos tratando de juntar ropa interior de hombre, de niño, de mujeres y de todo en realidad”, señaló la modelo Camila Recabarren, una de las creadoras de la campaña a Intrusos de La Red.

“Me parece estupendo, me encanta hacerlo con Camila, y lo encuentro genial, porque acabo de llegar de Europa, me fui y evidentemente estaba al tanto de todo lo que estaba pasando… pensé que todo había mejorado, pero me enteré que había empeorado… Todo lo que pueda ser ayudar, yo me presto”, comentó la española Gala Caldirola en la ocasión.

“Hoy llegó mucha más gente que la vez anterior a entregar sus donaciones. La campaña que impulsamos junto a Camila Recabarren fue un éxito”, comentó Valle en una publicación de su cuenta de Instagram donde aprovechó de agradecer la participación de Joaquín Méndez, Gala Caldirola y Guliana Cagna.

Felices con la primera jornada de recaudación de ropa interior, carteras, útiles de aseo y de un cuanto hay para las mujeres que perdieron todo en los incendios. Mañana nuevamente puedes colaborar, estaremos desde las 7 y hasta las 9 con @camisapag @camilarecabarrenoficial @surosolar y varios chicos reality a la salida del #metrosalvador #incendios #chilesolidario #donatuinterior #constitucion #sanjavier Una foto publicada por Alejandra Valle (@siliconvalle) el 1 de Feb de 2017 a la(s) 4:19 PST