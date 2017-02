Franz Schultz, elogia a Beccacece: “Si me llama de nuevo, me voy con él”

El volante de Universidad de Chile, Franz Schultz lazó potentes declaraciones donde le pegó a la Dupla Musri-Castañeda y elogió a Sebastián Beccacece.

El ex Santiago Wanderers se ha caracterizado por su entrega en los partidos de la U, pero también por enviar fuertes mensajes cada vez que habla con los medios de comunicación.

Schultz le confesó a La Tercera la admiración que siente por el ex técnico de la U, Sebastián Beccacece y no descartó dejar el club si es que el ex ayudante de Jorge Sampaoli lo llamara nuevamente, “De él no tengo nada malo que decir, todo lo contrario, sólo elogios. Él me trajo a la U y es un gran profesional. Si me llama de nuevo, me voy con él. Por su trabajo e idea de juego“, señaló.